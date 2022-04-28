الحكومة المغربية عن اعتقال متهمين بالإفطار في رمضان: الحرية لا تعني استفزاز الآخرين

وكالات:

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الوزير مصطفى بايتاس، إن اعتقال المتهمين بالإفطار العلني في شهر رمضان تمت بشكل قانوني وفي ظروف إنسانية، موضحا أن "ممارسة حرية معينة لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يكون مستفزا للآخرين"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن "الاعتقالات وطريقة الاعتقال تمت وفق المقتضيات القانونية".

وكانت الشرطة بمدينة الدار البيضاء، قد اقتحمت امس الأربعاء مطعما وسط المدينة واقتادت من كانوا بداخله من المغاربة غير الصائمين وأحالتهم على النيابة العامة التي أطلقت سراحهم لاحقا.

وأعاد الحادث الجدل حول الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان على المسلمين.

وينص الفصل 222 من القانون الجنائي، على أن "كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما".