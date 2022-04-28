أردوغان يكرر اتهاماته لكافالا بعد الحكم على رجل الأعمال بالسجن مدى الحياة

أنقرة- (أ ف ب)

كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء، اتهاماته لرجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، الذي حكم عليه الإثنين، بالسجن مدى الحياة على الرغم من دعوات عدد من الدول الغربية إلى الإفراج عنه فورا.

وقال أردوغان "صدر حكم على فرد أزعج بعض الدوائر بشكل كبير، هذا الرجل هو سوروس التركي، في إشارة إلى الملياردير الأميركي من أصل مجري جورج سوروس الذي يثير كراهية عدد من قادة الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء البلاد.

وحكم على كافالا (64 عاما) الناشط في المجتمع المدني الإثنين، بالسجن مدى الحياة بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم" عبر تمويل تظاهرات مناهضة للحكومة في 2013.

وبعد أن أصبح معارضاً للنظام، اعتبر أمام القضاة أن ما يواجهه هو "اغتيال قضائي" لشخصه وتأثير الرئيس التركي على محاكمته.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا دانت في 2019 أنقرة لسجنها غير المبرر للمعارض بهدف "إسكات كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

وأمام رفض السلطات التركية إطلاق سراحه، بدأ مجلس أوروبا في فبراير، إجراءات لفرض عقوبات على أنقرة.

لكن أردوغان أكد مساء الأربعاء، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكنها "اتخاذ إجراءات قبل النطق بالحكم".

وأضاف "صدر الحكم ويجب الامتثال له، هذا الحكم سينفذ شئتم أم أبيتم".

ويخالف ذلك قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن كافالا الذي دعت مرارا إلى الإفراج عنه فورا، وهو طلب كرره الإثنين في بيان رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تيني كوكس.

ودانت الولايات المتحدة وألمانيا وعدد من القادة الأوروبيين وفرنسا إدانة كافالا وطالبوا بالإفراج عنه.