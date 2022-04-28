أسير فلسطيني يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لعزله انفراديًا منذ 6 شهور

فلسطين - (أ ش أ)

قال نادي الأسير الفلسطيني، مساء الأربعاء، إنّ الأسير عبد الله العارضة، وهو من محافظة جنين، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام رفضًا لتمديد أمر عزله الانفرادي، الذي فُرض عليه منذ شهر سبتمبر الماضي.

وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، أن العارضة أحد قيادات الحركة الأسيرة، وهو معتقل منذ عام 1999، ومحكوم عليه بالسّجن لمدة 26 عامًا، وفقد والدته خلال سنوات أسره وحرم من وداعها.

وأشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعّدت من سياسة العزل الانفرادي، حيث تواصل عزل الأسرى الستة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" قبل أن يُعاد اعتقالهم منذ سبتمبر 2021، إضافة إلى مجموعة من الأسرى بذريعة تقديم المساعدة لهم.