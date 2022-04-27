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المفوضية الأوروبية: دفع مخصصات الغاز الروسي بالروبل "يخرق" العقوبات

09:49 م الأربعاء 27 أبريل 2022
المفوضية الأوروبية: دفع مخصصات الغاز الروسي بالروبل "يخرق" العقوبات

الغاز الروسي

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بلجيكا - (أ ش أ)

اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن مدفوعات الغاز بالروبل ستخرق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وحث الشركات على عدم الاستجابة لمطالب موسكو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء في بيان "الدفع بالروبل، إذا لم يكن ذلك منصوصًا عليه في العقد، يعد انتهاكًا لعقوباتنا"، مشيرًا إلى أن 97% من عقود الغاز تنص صراحة على الدفع باليورو أو الدولار، وأن مطالب موسكو بدفع مدفوعات الغاز بالروبل تشكل "قرارًا من جانب واحد" ويخالف العقود.

وحذرت من أن "الشركات التي لديها مثل هذه العقود يجب ألا تستجيب للمطالب الروسية.. سيكون هذا خرقًا للعقوبات ومخاطر كبيرة على الشركات".

تأتي تلك التصريحات في وقت أكدت تقارير اقتصادية أن بعض المشترين الأوروبيين دفعوا بالفعل لروسيا مقابل إمدادات الغاز بالروبل وفي أعقاب قرار عملاق الطاقة الروسي جازبروم بوقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا.

ووصف زعماء أوروبا التخفيضات في تدفقات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا بعد رفض الدفع بالروبل بـ"الابتزاز والاستفزاز".

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن وارسو ستتخذ إجراءات قانونية ضد روسيا وتطلب تعويضات عن انتهاكها لعقود الغاز.

من جهته، قال وزير الطاقة البلغاري ألكسندر نيكولوف إنه "من الواضح أن الغاز الطبيعي يستخدم كسلاح سياسي"، فيما وصفت الحكومة في صوفيا الخطوة بأنها "انتهاك صارخ" لعقود الغاز.

هذا المحتوى من

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