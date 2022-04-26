الجناح المصري بمعرض "راند شو" يحصل على جائزة أفضل جناح دولي لعام 2022

وكالات

حصل الجناح المصري بمعرض "راند شو – جوهانسبرج الدولي" على جائزة أفضل جناح دولي لعام 2022، حيث شاركت مصر بجناح رسمي خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2022، وضم 14 شركة من الشركات الأعضاء بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنتجاتها المتنوعة من منتجات خان الخليلي والمنتجات الجلدية والاكسسوارات والملابس الجاهزة ومنتجات أخميم للمفروشات المنزلية، وذلك في إطار سعي الدولة لمساعدة تلك الشركات على النفاذ بمنتجاتها للأسواق الخارجية وتنمية صادراتها، حيث شمل المعرض مشاركة أكثر من 400 عارض بعدد زائرين بلغ نحو 40 ألف زائر خلال فترة المعرض والذي يرجع تاريخه إلى أكثر من 123 عاماً.

ومن جانبه، صرح السفير أحمد الفاضلى، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، بأن المشاركة المصرية في هذا المعرض تأتى في إطار الحرص على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقدم السفير، التهنئة للشركات المصرية المشاركة وللهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حصول الجناح المصرى على هذه الجائزة التي تعد ثمرة جهد كبير مبذول من جانبهم، بالتعاون مع المكتب التجاري والاقتصادي للسفارة المصرية في بريتوريا.

تم إختيار الجناح المصري كأفضل جناح دولي لعدة اعتبارات أبرزها مساحة الجناح وعدد العارضين ونوعية المنتجات، ولا سيّما أن لمصر باع طويل في المشاركة فى هذا المعرض.