الأمم المتحدة تتوقع تدفق 3 ملايين لاجئ إضافي من أوكرانيا

جنيف - (د ب أ)

قالت الأمم المتحدة إنها تتوقع الآن تدفق 3 ملايين لاجئ إضافي من أوكرانيا هذا العام، فرارا من الغزو الروسي لبلادهم.

وقالت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية قامت بتحديث توقعاتها، وتفيد تقديراتها الآن بأن يصل إجمالي الفارين من أوكرانيا هذا العام إلى 3ر8 مليون شخص.

وأضافت المتحدثة أنه يعتقد أن هناك حوالي 3ر5 مليون لاجئ غادروا أوكرانيا حتى الآن إلى إحدى دول الجوار. ووصفت السرعة التي تتكشف بها أزمة اللاجئين في أوكرانيا بأنها غير مسبوقة في العصر الحديث.

ووصل إلى الآن أكثر من 380 ألف لاجئ أوكراني إلى ألمانيا وفقا لتغريدة عبر موقع تويتر لوزارة الداخلية في برلين اليوم الثلاثاء.

ورغم ذلك، فإنه لم يتسن معرفة عدد محدد للاجئين الأوكرانين في ألمانيا، بسبب غياب قيود جوازات السفر في الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وحصل أكثر من 310 آلاف لاجئ أوكراني، معظمهم من النساء والأطفال على تصاريح إقامة في التشيك منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي.

وقالت وزارة الداخلية في براغ اليوم الثلاثاء إن أقل من 2800 لاجئ حصلواعلى التصريح اليوم فقط. وبمجرد صدور التصريح، يمكن للاجئين البدء في العمل فورا، كما يحق لهم الحصول على رعاية صحية مجانية.

وعلى الصعيد العالمي، زاد عدد اللاجئين الفارين من سوريا فقط في العدد بالنسبة لأوكرانيا، حسبما قالت المتحدثة، موضحة أن الأعداد التي فرت من سوريا كان خلال فترة زمنية أطول بكثير مقارنة بأوكرانيا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الأمر يتطلب 85ر1 مليار دولار إضافية بحلول نهاية العام لتمويل دعم اللاجئين الأوكرانيين في المجر ومولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وبيلاروس.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أيضا بأن هناك نحو 7ر7 شخصا من النازحين داخليا في أوكرانيا بسبب الحرب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن يعتقد أن هناك 13 مليون شخص آخرين تقطعت بهم السبل في مناطق مختلفة وغير قادرين على الفرار بسبب الوضع الأمني.

وكان عدد سكان أوكرانيا نحو 44 مليون نسمة قبل الغزو الروسي للدولة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوضع داخل أوكرانيا يشهد مزيدا من التدهور. ونتيجة لذلك، ضاعف المكتب حجم تبرعاته المستهدفة للعام الجاري إلى 25ر2 مليار دولار. وتلقى المكتب تبرعات بلغت 980 مليون دولار إلى الآن.

ومن المقرر أن يتم استخدام الأموال لتوفير مساكن للأشخاص في أوكرانيا بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة خلال الستة أشهر القادمة. ويقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عدد الأشخاص في أوكرانيا الذين يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية بنحو 7ر15 مليون شخص.