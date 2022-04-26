وزير الدفاع الأمريكي يشيد بجهود القوات الأوكرانية في التصدي للعملية العسكرية الروسية

برلين- (أ ش أ):

أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، بالعمل "الرائع" الذي قامت به القوات الأوكرانية للتصدي للعملية العسكرية الروسية التي وصفها بـ"غير المبررة".

وقال أوستين -خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بقاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا- إن العملية العسكرية الروسية دخلت يومها الـ 62، بينما تواصل القوات الأوكرانية التصدي ببسالة، الأمر الذي يمثل مصدر إلهام للعالم الحر وسيسجل في التاريخ العسكري.

وأضاف أن رحلته إلى أوكرانيا أججت إعجابه بالطريقة التي تتصدى بها القوات الأوكرانية للعملية الروسية، وإيمانها الراسخ بقدرتها على الانتصار في الحرب.

وأعرب عن ثقته بأن العالم مستعد لبذل كافة الجهود من أجل الوفاء باحتياجات أوكرانيا، بما في ذلك وضع إطار عمل لمواصلة التعاون معا من أجل دعم أوكرانيا خلال الحرب وبعدها.