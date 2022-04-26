مسؤول فلسطيني :عشرات المستوطنين يقتحمون موقعا أثريا شمال غرب نابلس

رام الله- (د ب أ):

أفاد مسؤول فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، قوله إن "عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية من جيش الاحتلال".

وأضاف أن "عصابات المستوطنين تحاول فرض أمر واقع بالسيطرة على الموقع من خلال استهداف المواطنين وممتلكاتهم والاقتحامات المتكررة للمنطقة".