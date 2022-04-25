‏العفو الدولية تنتقد سجن المعارض التركي عثمان كافالا: ضربة لحقوق الإنسان

وكالات:

انتقدت منظمة العفو الدولية، الحكم بالسجن على المعارض التركي عثمان كافالا، مؤكدة أن الحكم يمثل "ضربة كبيرة لحقوق الإنسان"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وحكم يوم الاثنين في اسطنبول على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة، بعد ادانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، وفق ما أفادت مراسلة فرانس برس.

ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة اليه. وهو معتقل منذ أربعة اعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب اسطنبول.