رئيس وزراء العراق يعزي نظيره اللبناني في ضحايا "مركب طرابلس"

بغداد - (أ ش أ):

أجرى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفيًا اليوم الاثنين، برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبر خلاله عن تعازي العراق في ضحايا حادث المركب الذي أدى إلى غرق عدد من المواطنين اللبنانيين.

وذكر مكتب الكاظمي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن الكاظمي أعرب خلال الاتصال عن عميق التضامن والمواساة باسم العراق حكومة وشعبًا مع الشعب اللبناني وذوي ضحايا القارب الغارق راجيًا لهم الصبر والسلوان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، وقوف بلاده إلى جانب لبنان في محنته، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم المطلوب ضمن موقف العراق الداعم لأشقائه اللبنانيين.