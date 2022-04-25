انقاذ 94 مهاجرا من قارب مكتظ قبالة سواحل ليبيا

روما - (د ب أ):

انتشلت سفينة الانقاذ "أوشن فايكنج" التابعة لمنظمة "إس أو إس ميدتيرانيه" 94 شخصا كانوا على متن زورق مطاطي مكتظ قبالة الساحل الليبي اليوم الإثنين.

أجريت عملية الإنقاذ بعد يوم من إنقاذ أوشن فايكنج 70 مهاجرا من ظروف مماثلة.

وقالت "إس أو إس ميدتيرانيه" في تغريدة: "نفذت أوشن فايكنج عملية إنقاذ أخرى لـ94 شخصا من زورق مطاطي مكتظ في محنة في المياه الدولية قبالة ليبيا. وخلال العملية، اقتربت سفينة دورية ليبية مجددا عن كثب من الموقع مما أشاع الذعر بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم".

وأضافت "بين الـ94 ناجيا الذين تم إحضارهم بسلام إلى أوشن فايكنج، امرأتان و47 قاصرا ليسوا بصحبة بالغين ورضيع يبلغ عاما"، وتابعت أنه يتم الاهتمام الآن بـ164 مهاجرا.

ووصل نحو 8670 مهاجرا إلى إيطاليا بحرا العام الجاري، في زيادة بواقع 65 عن نفس الفترة من العام الماضي.

يحاول آلاف المهاجرين قطع الرحلة الخطرة من سواحل شمال أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي سنويا بحثا عن حياة أفضل، أو الفرار من الصراع أو الاضطهاد. وكثيرا ما يكون الثمن هي حياتهم.

وإذا ما انتشلتهم سفينة إنقاذ خيرية، غالبا ما يضطرون للانتظار أيام في عرض البحر حتى تصرح إحدى دول الاتحاد الأوروبي لها بالرسو، وغالبا ما تكون إيطاليا.