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مقتل 15 شخصًا في هجمات مسلحة شمالي بوركينا فاسو

11:58 م الأحد 24 أبريل 2022
مقتل 15 شخصًا في هجمات مسلحة شمالي بوركينا فاسو

الجيش في بوركينا فاسو

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أوجادوجو - (أ ش أ):

أعلن الجيش في بوركينا فاسو، مقتل 15 شخصًا، بينهم 9 جنود، في هجمات مسلحة منسقة شمالي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن الجيش في بوركينا فاسو إيضاحه أن مفرزتين عسكريتين في منطقتي "جاسكيندي" و"بوبي مينجاو" في إقليم سوم بمنطقة الساحل، قد هاجمهما إرهابيون، اليوم /الأحد/، ما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصًا.

وأضاف الجيش أن العمليات الأمنية جارية في المنطقتين المُشار إليهما.

وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" إلى أن هذه الهجمات الأخيرة تُعد الأحدث في سلسلة أعمال العنف المتزايدة المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين في بوركينا فاسو.

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