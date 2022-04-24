استمرار حالة التأهب الأمني في إسرائيل والضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن التأهب الأمني مستمر اليوم الأحد في داخل إسرائيل والضفة الغربية وعلى امتداد الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت أن نحو 1400 جندي انضموا لقوات الشرطة لمساعدتها في الحفاظ على النظام في المدن. كما تم تعزيز القوات على خط التماس بـ 12 كتيبة.

وأغلقت إسرائيل معبر بيت حانون/إيريز، وهو المعبر الوحيد لعبور الأفراد مع قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أنها علمت أن الجهات الأمنية أوصت بإعادة فتح المعبر الموجود بشمال قطاع غزة لعبور العمال والتجار الغزيين، وقالت إن هذا من شأنه أن يخفف من الضائقة التي يعيشها سكان القطاع، ويحفز حماس على عدم تصعيد الأوضاع الأمنية.

وكانت حماس نددت أمس بإعلان إسرائيل إغلاق المعبر الوحيد لعبور الأفراد مع قطاع غزة، معتبرة ذلك "تشديدا للحصار وأحد أشكال العدوان المرفوض".

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أمس إغلاق المعبر بدءا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، بدعوى الرد على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.