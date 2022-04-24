الجيش اليمني: رصدنا 94 خرقًا للهدنة ارتكبها الحوثيون خلال 24 ساعة

صنعاء - (د ب أ)

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة، رصد نحو 94 خرقًا للهدنة الأممية ارتكبها الحوثيون يوم الجمعة في عدد من جبهات القتال.

وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان صحفي اليوم السبت إن "قواته رصدت 31 خرقاً في محوري البرح (غرب محافظة تعز)، وحيس (جنوب محافظة الحديدة)، ورصد 24 خرقاً في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و 19 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب محافظة مأرب، و16 خرقاً في محور تعز، و3 خروقات في جبهتي ثرة وحلحل لودر بمحور أبين، وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ جنوب غرب محافظة صعدة".

وأوضح البيان، أن استهداف الحوثيين لمواقع الجيش في الجبهة الجنوبية لمدينة مأرب بطائرة مسيرة مفخخة "تسبب باصابة اثنين من قوات الجيش".

وأكد البيان أن قوات الجيش "أحبطت محاولات تسلل حوثية صوب مواقع عسكرية في أطراف مديريات شميت ومقبنة غرب تعز".

كما استهدف الحوثيون، وفق البيان، "بصاروخين موقعاً عسكرياً في جبهة الأعيرف جنوب مأرب، وعلى خطوط التماس بأطراف مقبنة وشمير، غرب تعز".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الاتهامات حتى الآن.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، أكد مطلع الشهر الجاري، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.

ومنذ بدء سريان الهدنة، يتبادل أطراف الصراع الاتهامات بشأن ارتكاب خروقات.