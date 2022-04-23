مقتل العشرات في انفجارين في مصفاتي نفط في نيجيريا

أبوجا - (بي بي سي)

أسفرت انفجارات في مصفاتين للنفط في جنوب شرق نيجيريا عن مقتل العشرات.

وقال مفوض ولاية إيمو للموارد البترولية إن الحريق اندلع خلال الليل وأصيب الضحايا بحروق شديدة.

المصفاتان المذكورتان غير مرخصتين، ويقول المراسلون إن البطالة والفقر في دلتا النيجر جعلا التكرير غير القانوني عملا مثمرا، لكن غالبًا ما يكون له عواقب مميتة.

يستخرج النفط الخام من خطوط الأنابيب المملوكة لشركات النفط الكبرى ثم يتم تكريره في خزانات مؤقتة.

وهذا الأسلوب أدى إلى العديد من الحوادث المميتة وزيادة التلوث في المنطقة.