الاتحاد الأوروبي يجد حلًا لدفع ثمن الغاز الروسي بعملة غربية دون انتهاك العقوبات

بروكسل- (د ب أ):

قالت المفوضة الأوروبية إن شركات دول الاتحاد الأوروبي ستتمكن من الاستمرار في دفع ثمن الغاز الروسي بعملة غربية دون انتهاك العقوبات الأوروبية ضد موسكو.

وقال متحدث باسم المفوضية في بروكسل، إن هناك حلا مقترحا لإكمال مدفوعات الغاز وبما لا ينتهك العقوبات التي فرضت بسبب غزو أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالمرسوم الروسي الصادر الشهر الماضي والذي يطالب بمدفوعات بالروبل مقابل إمدادات الغاز للغرب، قال المتحدث "لقد قمنا بتحليل دقيق للمرسوم الجديد ونجري اتصالات مع السطات في الدول الأعضاء وشركات الطاقة المعنية".

وقال الاتحاد الأوروبي في وثيقة "الأسئلة المتكررة" إن "شركات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تطلب من نظيرتها الروسية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بنفس الطريقة السابقة قبل تبنى الرسوم. بمعنى إيداع المبالغ المطلوبة باليورو أو الدولار".

ووفقا لوثيقة "الأسئلة المتكررة" فإن المرسوم الروسي الصادر يوم 31 آذار/مارس "لا يستبعد عملية دفع تتوافق مع الإجراءات المقيدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي".