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إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية

11:08 م الجمعة 22 أبريل 2022
إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية

خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني

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مدريد - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة، أن بلاده أعادت فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف.

وبهذا الإعلان تصبح السفارة الإسبانية واحدة من أوائل السفارات التي أعيد فتحها منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية. وألمحت دول أخرى مثل إيطاليا وبريطانيا إلى أنه سيتم إعادة فتح سفاراتها قريبا.

وأغلق المكتب الإسباني أبوابه منذ بدء الغزو الروسي في شباط/ فبراير الماضي ، بيد أن انسحاب قوات الكرملين من المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية وقيامها بشن هجوم على شرق البلاد جعل إعادة الفتح ممكنة.

كما أعلن ألباريس في حديثه للصحفيين في بينالي فينيسيا، أن إسبانيا سترسل خبراء في الطب الشرعي إلى أوكرانيا للتحقيق في جرائم الحرب الروسية المحتملة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قام أمس الخميس ، بزيارة كييف مع نظيرته الدنماركية ميت فريدريكسن ، حيث التقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات.

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