المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: حرب أوكرانيا جعلت الأمور أكثر صعوبة للاجئين في كل مكان

برلين- (د ب أ):

قال ممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الصراع المسلح في أوكرانيا جعل الوضع بالنسبة للاجئين حول العالم أكثر صعوبة بكثير.

وقال رولاند بانك القائم بأعمال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ألمانيا خلال تصريحات نشرتها مجموعة فونكه الإعلامية في ألمانيا اليوم الجمعة" إن الصراع أدى إلى تردي وضع عدد كبير من البشر يبلغ تقريبا 84 مليون مشرد على سطح الأرض، وذلك لأن الطعام أصبح بالفعل أكثر ندرة وأعلى سعرا في جميع أنحاء العالم".

وأوضح بانك أن ملايين البشر فقدوا بالفعل مصادر دخلهم بسبب الجائحة وما ترتب عنها من تداعيات اقتصادية ولديهم بالكاد الضروريات اللازمة للعيش.

وزادت حاليا أسعار الغذاء في كل مكان، واحيانا تكون هذه الزيادة كبيرة. وقال بانك إن ارتفاع أسعار الوقود يفرض تحديات جديدة على المنظمات الإنسانية وعلى عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.