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بدء تنفيذ وقف حسابات "بيتكوين" للروس اعتبارًا من 25 أبريل

11:45 م الخميس 21 أبريل 2022
بدء تنفيذ وقف حسابات "بيتكوين" للروس اعتبارًا من 25 أبريل

عملة بيتكوين

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موسكو - (أ ش أ):

أعلنت مؤسسة "بينانس"، التي تدير الحسابات بالعملة المشفرة "بيتكوين"، إن حسابات الروس التي يزيد رصيد الأصول فيها عن 10000 يورو لن يكون لها سوى حالة سحب الأموال فقط، في تحرك جديد للعقوبات الغربية ضد روسيا.

وقالت "بينانس"، اليوم الخميس، إن هذه العقوبات ستبدأ في التطبيق 25 من الشهر الحالي، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وقال موظف من خدمة "بينانس": "التقييد سيكون ساري المفعول اعتبارًا من 25 أبريل الحالي".

لكن إذا كانت قيمة الأصول في رصيد المحفظة المشفرة أقل من الحد المقرر وهو 10000 يورو، فسيتم تنشيط وظائفها، وفقاً لموظف "بينانس" الذي لم يتم الكشف عن اسمه.

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