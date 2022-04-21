باشاغا يعقد في ليبيا اليوم جلسة للحكومة رغم رفض الدبيبة تسليم المهام للرئيس الجديد

طرابلس-(بي بي سي):

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا - الذي اختاره البرلمان المنعقد في طبرق لتولي المنصب في ليبيا - عقد جلسة للحكومة الليبية المعينة من البرلمان، اليوم الخميس، في سبها، في جنوب البلاد لمناقشة بنود الميزانية العامة للدولة.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة لباشاغا الذي حظي بثقة البرلمان، في الشهر الماضي، معتبرا أن جلسات البرلمان شابها الكثير من العيوب القانونية مشددا على أنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة.

وتشهد ليبيا، منذ الأسبوع الماضي، إغلاق معظم منشآتها النفطية، طالب خلاله عدد من المحتجين الدبيبة بالتنحي عن السلطة. وطالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة باعتبارها منتهية الصلاحية، على حد تعبيره.

وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، قد أكدت أمس الأربعاء، على أهمية الحفاظ على الهدوء على الأرض، وجاء ذلك خلال لقائها في طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة وفريقه، برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدن زنينغا.

وأطلعت المبعوثة الأممية الدبيبة على نتائج المشاورات التي عقدت في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل مع لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف الوصول إلى إطار دستوري توافقي لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.