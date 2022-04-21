أبرز ما جاء في مناظرة ماكرون ولوبان قبل جولة الإعادة بالانتخابات الفرنسية

باريس - (ا ف ب)

قبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، التقى الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وجها لوجه مع منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية يرى مراقبون أنها ستكون ستحسم اسم الفائز بالسبق نحو قصر الإليزيه. عودة على تغطية فرانس24 الخاصة بهذه المناظرة الرئاسية.

بعد خمس سنوات من مواجهتهما الأولى، تواجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مجددا مع مرشحة "التجمع الوطني" مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية قبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 أبريل. وناقش المرشحان عدة ملفات في ما يلي أبرزها:

السياسة الدولية

أعرب ماكرون عن رغبته في الحوار مع روسيا مع مواصلة فرض عقوبات عليها بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا ويتهم لوبان بالتبعية لموسكو وبوتين باعتبار أنها تحصلت على قرض بـ9 مليون يورو من بنك روسي سنة 2014. لوبان أكدت من جهتها أنها تؤيد "أوكرانيا حرة" ومستقلة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

سن التقاعد

وعد ماكرون بمواصلة تحسين المعاشات ووضع حد أدنى لها لا يقل عن 1100 يورو مضيفا "لا أريد الزيادة في الضرائب ولا أريد زيادة ديوننا والحل الوحيد هو العمل لوقت أطول" من جهتها، اقترحت لوبان زيادة تدريجية في سن التقاعد لتصل في سن 62 عاما معتبرة أن التقاعد في سن 65 عاما يعد "ظلما لا يطاق"

الحجاب

رأت لوبان أن الموضوع الأهم هو "الإرهاب الإسلاموي" داعية إلى المصادقة على قانون ضد الإيديولوجيا الإسلاموية كما طالبت بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. ماكرون رد بالقول إن منع الحجاب في الشارع سيتسسب في حرب أهلية مؤكدا أن فرنسا بلد الأنوار ستكون بهذه القرار أول بلد في العالم يمنع الرموز الدينية في الشارع.

الوضع الأمني

رأت لوبان أن الوضع في البلاد سيء جدا داعية إلى حل معضلة "الهجرة الفوضوية" التي تسبب في تدهور الوضع في البلاد داعية إلى مزيد من الحزم في مجال العدالة وزيادة تسليح الشرطة. من جهته، ماكرون يؤكد أنه أوفى بوعده بانتداب 10 آلاف عون أمن وزيادة ميزانية القضاء بثلاثين بالمئة متحدثا عن ملف الهجمات السيبرانية التي سيخصص لها محققين مختصين.

الهجرة

اقترحت لوبان إجراء استفتاء حول هذا الملف مع إقرار "طرد المجرمين والمنحرفين الأجانب والتخلي عن حق الأرض ووضع حد لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وإصلاح نظام شينجن". من جهته، قال ماكرون إنه يجب مواصلة حماية الناس الهاربين من بلادهم بسبب خطر على حياتهم مؤكدا حاجة فرنسا للهجرة الاقتصادية النظامية. وبخصوص الهجرة غير الشرعية يريد ماكرون إصلاح نظام شينجن لأن فرنسا "ليست نقطة وصول لشبكات تستغل آلام الناس"

القدرة الشرائية

قالت لوبان إنها تريد تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة من 20 إلى 5 بالمئة". كما وعدت بإعفاء من يقل سنهم عن 30 عاما من الضرائب فيما يعتبر ماكرون أن "أفضل طريقة لتحسين القدرة الشرائية هي مكافحة البطالة" مذكرا أن معدلات البطالة تراجعت إلى 7.4 بالمئة.

القطاع الصحي

وعد ماكرون بانتداب 50 ألف ممرض وعون صحي وردت لوبان بالهجوم على ماكرون بسبب قرار طرد 15 ألف عامل في القطاع الصحي بسبب رفضهم تلقي لقاح فيروس كورونا.

قطاع التعليم

وعد ماكرون بوضع حد أدنى للأجور عند 2000 يورو لكل مدرس جديد. وتعهدت لوبان بإعادة النظر في رواتب المدرسين و"إعادة النظام" إلى الفصول مؤكدة على ضرورة "الحزم" ضد التلاميذ المشاغبين.

أزمة المناخ

اتهمت لوبان، ماكرون بعدم الانسجام في تعامله مع ملف الطاقة حيث بدأ ولايته بالرغبة في إغلاق المفاعلات النووية والآن يريد بناء مفاعلات جديدة. ووعد وماكرون بتعيين رئيس وزراء يتولى وضع خطة لمكافحة الاحترار المناخي ولوبان تتهمه بـ"النفاق المناخي".