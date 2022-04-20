"يضمن أمن روسيا".. بوتين يشيد بنجاح تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات

موسكو - (د ب أ)

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش على الاختبار الناجح للصاروخ"سارمات" الذي وصفه بأنه "لا مثيل له في العالم"، مؤكدًا أنه "يضمن أمن روسيا ويرغم كل من يحاول تهديدها على التفكر والتعقل".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بوتين قوله: "أيها الرفاق، أهنئكم على الإطلاق الناجح لصاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات، هذا حدث عظيم ومهم في تطوير أنظمة أسلحة واعدة للجيش الروسي، ويتمتع النظام الجديد بأعلى خصائص الأداء، وقادر على تجاوز جميع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الحديثة".

وأردف بوتين: "سيعزز هذا السلاح الفريد الإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة، ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية، ويرغم أولئك الذين يحاولون تهديد بلادنا خلال الخطاب المسعور والعدواني على التعقل".

واعتبر الرئيس الروسي هذا الصاروخ "لا مثيل له في العالم، ولن يكون له نظير لفترة طويلة".

وبدأ العمل في مشروع "سارمات" في عام 2011، ويصل مدى الصاروخ 18 ألف كلم ووزن الإقلاع الخاص به 1ر208 طن، وطوله 5ر35 متر وقطره ثلاثة أمتار.