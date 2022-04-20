وزيرة الخارجية الألمانية: ألمانيا ستساعد أوكرانيا عسكريا على المدى الطويل

ريجا- (د ب أ):

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن ألمانيا ستساعد أوكرانيا عسكريا على المديين المتوسط والطويل في صراعها الدفاعي ضد روسيا.

وقالت الوزيرة اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع نظيرها اللاتفي إدجارز رينكيفيكس في العاصمة ريجا، إنه يتعين على حلفاء الناتو دعم أوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة، موضحة في المقابل أن الأمر لا يتعلق فقط بالاحتياجات الملحة، وقالت: "إنه يتعلق أيضا بالأشهر الثلاثة المقبلة وأيضا بالسنوات الثلاث المقبلة. وهنا ستكون ألمانيا قادرة على المساهمة بصورة أكبر".

وذكرت بيربوك أن الحكومة الألمانية خصصت لذلك مليار يورو حتى تتمكن أوكرانيا أيضا من شراء أنظمة أسلحة أكثر تعقيدا، والتي سيكون لها تأثير على المدى الطويل، مضيفة أنه يمكن لألمانيا توفير التدريب لهذا الغرض.

وأكدت بيربوك أن توريد ألمانيا لمركبات مدرعة لأوكرانيا "ليس من المحظورات، حتى لو بدا الأمر كذلك في بعض الأحيان في الجدل الألماني"، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية وافقت بالفعل على عمليات توريد مثل تلك، وقالت: "لكن ليس لدينا أي شيء متاح في غضون مهلة قصيرة يمكننا الآن توريده بسرعة وعلى الفور". وأوضحت الوزيرة أنه تم لذلك الاتفاق على "تبادل متعدد الأطراف" مع حلفاء الناتو ومجموعة السبع، وذلك بأن يتلقى الشركاء، الذين يمكنهم تسليم أسلحة ذات تصميم سوفيتي سريعا لأوكرانيا، بدائل من ألمانيا.