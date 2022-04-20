قاضي يصدر أمرا بترحيل أسانج إلى أمريكا

لندن- (د ب ا):

اقترب ترحيل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب أن أصدر القضاة أمرا رسميا يمهد الطريق أمام مواجهته لتهم التجسس.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل سوف تكون الأن المسؤولة عن الموافقة على ترحيله بعد معركة قانونية طويلة.

وأصدر كبير القضاة بول جولدسبرينج أمر ترحيل خلال جلسة استماع استمرت سبع دقائق في محكمة ويستمنستر اليوم الأربعاء.

واحتشد العشرات خارج المحكمة وهم يحملون لوحات مكتوب عليها " لا تقوموا بترحيل أسانج".

ومن الممكن إرجاء أمر الترحيل في حال الطعن على قرار القضاة.

ويشار إلى أنه مطلوب القبض على أسانج في أمريكا لاتهامه بالتآمر للحصول على معلومات وطنية عقب نشر موقع ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق المسربة المتعلقة بالحروب في أفغانستان والعراق.