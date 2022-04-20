Masrawy logo white

إعلان

قاضي يصدر أمرا بترحيل أسانج إلى أمريكا

02:18 م الأربعاء 20 أبريل 2022
قاضي يصدر أمرا بترحيل أسانج إلى أمريكا

جوليان أسانج

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن- (د ب ا):

اقترب ترحيل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب أن أصدر القضاة أمرا رسميا يمهد الطريق أمام مواجهته لتهم التجسس.

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل سوف تكون الأن المسؤولة عن الموافقة على ترحيله بعد معركة قانونية طويلة.

وأصدر كبير القضاة بول جولدسبرينج أمر ترحيل خلال جلسة استماع استمرت سبع دقائق في محكمة ويستمنستر اليوم الأربعاء.

واحتشد العشرات خارج المحكمة وهم يحملون لوحات مكتوب عليها " لا تقوموا بترحيل أسانج".

ومن الممكن إرجاء أمر الترحيل في حال الطعن على قرار القضاة.

ويشار إلى أنه مطلوب القبض على أسانج في أمريكا لاتهامه بالتآمر للحصول على معلومات وطنية عقب نشر موقع ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق المسربة المتعلقة بالحروب في أفغانستان والعراق.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
جوليان أسانج أمريكا ترحيل أسانج

الخبر التالى:

وزيرة الخارجية الألمانية: ألمانيا ستساعد أوكرانيا عسكريا على المدى الطويل
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا