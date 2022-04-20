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الرئيس اللبناني يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

01:56 م الأربعاء 20 أبريل 2022
الرئيس اللبناني يدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الرئيس اللبناني ميشال عون

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بيروت- (أ ش أ):

أدان الرئيس اللبناني ميشال عون اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداءات المتواصلة على المصلين فيه.

وأشار عون، في تصريح له اليوم، إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة على حرمات الأماكن المقدسة في القدس لن تغير من هوية المدينة المقدسة، بل تستصرخ الضمير العالمي للضغط من أجل وقفها.

وأعرب الرئيس عون عن تضامنه مع المقدسيين والفلسطينيين الذين يتصدون بصمودهم لمحاولات تهويد الأقصى، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

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