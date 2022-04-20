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بريطانيا: القتال يشتد في دونباس وروسيا تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية

01:20 م الأربعاء 20 أبريل 2022
بريطانيا: القتال يشتد في دونباس وروسيا تحاول اختراق الدفاعات الأوكرانية

بريطانيا

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لندن- (د ب أ):

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن الوجود العسكري الروسي في شرق أوكرانيا مستمر في التزايد، مع اشتداد حدة القتال وسعي القوات الروسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية.

ورجح التقييم، المنشور على صفحة الاستخبارات البريطانية على تويتر، أن يظل النشاط الجوي الروسي في شمال أوكرانيا متراجعا كما هو منذ الانسحاب من شمال كييف. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال شن ضربات دقيقة ضد أهداف تتمتع بأولوية في أنحاء أوكرانيا.

ولفت إلى أن الهجمات الروسية على مدن في أنحاء أوكرانيا تظهر عزمها على المحاولة والتعطيل بالنسبة لتحركات التعزيزات الأوكرانية إلى شرق البلاد.

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