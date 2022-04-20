خطيب الأقصى: استمرار اقتحامات المسجد لعب بالنار

القدس- (د ب أ):

وصف خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري اليوم الأربعاء، استمرار القوات الإسرائيلية في اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد، بأنه "لعب بالنار".

ونقلت وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية اليوم عن صبري قوله "إننا لا نأمن الاحتلال لأن صفته الغدر، لذا سنبقى على الرباط وحماية المسجد الأقصى"، مضيفا أن "المسجد ليس للفلسطينيين وحدهم، بل على كل العرب والمسلمين أن يأخذوا دورهم".

وتوقع خطيب المسجد الأقصى أن تؤدي كثرة الضغوط إلى الانفجار، مؤكدا أن "كل شيء محتمل في القدس".

من جانبه، أفاد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، بأن ما يقارب 705 مستوطنين اقتحموا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى.