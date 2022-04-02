واشنطن وإسرائيل تبحثان الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

واشنطن - (أ ش أ):

ناقشت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، ليلة أمس في واشنطن الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية.

وقال بيان للخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن الطرفين بحثا العلاقات الاقتصادية لتحقيق تحسينات ملموسة في نوعية حياة الشعب الفلسطيني مع تعزيز وتعميق اندماج إسرائيل في المنطقة.

كما تحدثا عن الجهود المبذولة لتوسيع التطبيع وأهمية البناء على اتفاقيات التطبيع لمزيد من التقدم على مسار السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وناقشا أهمية أن يعيش جميع الفلسطينيين والإسرائيليين في أمن وآمان مع تدابير متساوية من الحرية والكرامة والازدهار.

وجددت نائب وزير الخارجية تأكيد التزام الإدارة الأمريكية بحل الدولتين، وأهمية الحد من التوترات بين الطوائف في إسرائيل قبل الأعياد الدينية.