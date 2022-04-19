مدير عام الصحة العالمية يدين الهجمات على الرعاية الصحية في أوكرانيا

سويسرا - (أ ش أ)

أدان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، هجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية في أنحاء أوكرانيا.

وقال أدهانوم في تغريدة عبر (تويتر) اليوم الثلاثاء، إن "منظمة الصحة العالمية تدين بوضوح الزيادة المتواصلة في الهجمات على الرعاية الصحية في أوكرانيا. يجب أن تتوقف."

وأضاف قائلا: "حتى الآن، تأكدت منظمة الصحة العالمية من حدوث 147 هجوما، تتضمن مقتل 73 شخصا و53 مصابا. مؤكدا أن الحرب لن تكون الحل."

وجدد مدير عام المنظمة دعوته مرة أخرى إلى روسيا لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.