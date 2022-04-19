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كييف تعلن عن تبادل أسرى جديد وموسكو تلتزم الصمت

05:25 م الثلاثاء 19 أبريل 2022
كييف تعلن عن تبادل أسرى جديد وموسكو تلتزم الصمت

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

أعلنت كييف اليوم الثلاثاء عن إجراء تبادل جديد للأسرى في الحرب الروسية على أوكرانيا فى الوقت الذى التزمت فيه موسكو الصمت إزاء ذلك.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك عبر قناة الأخبار بمنصة تيليجرام "اليوم تبادلنا 60 أسيرا، من بينهم 10 ضباط".

بالإضافة إلى ذلك تم تسليم 16 مدنيا إلى كييف. ولم تقل فيريشوك أين حدثت عملية التبادل أو كم عدد الروس الذين تم تبادلهم بالمقابل. ولم تعلق موسكو على الأمر حتى الآن.

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