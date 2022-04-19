بغداد تستنكر العملية التركية التي تستهدف مواقع لمسلحين أكراد شمالي العراق

بغداد- (بي بي سي):

استنكرت رئاسة الجمهورية العراقية العملية العسكرية التي أعلنت تركيا عن شنها يوم أمس مستهدفة مواقع لمسلحين أكراد في شمال العراق.

وقالت بغداد إن العمليات التركية " تهدد الأمن القومي" وتمثل "خرقا للسيادة العراقية" مشددة على أن تكرار هذه العمليات " أمر غير مقبول".

وقال الناطق باسم رئاسة جمهورية في بيان، إن "تكرار العمليات العسكرية التركية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان ومن دون تنسيق مع الحكومة الاتحادية العراقية رغم دعوات سابقة إلى وقفها وإجراء محادثات وتنسيق حولها أمر غير مقبول".

من جانبه، هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعدم سكوت العراق مرة أخرى على القصف التركي لأراضيه.

وفي تغريدة على تويتر، قال الصدر إن "تركيا قصفت الأراضي العراقية بغير حق وبلا حجة، وإن كان هناك خطر عليها من الأراضي العراقية فعليها التنسيق مع الحكومة العراقية لإنهاء الخطر، فالقوات العراقية قادرة على ذلك".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان أنقرة شن هجوم بري وجوي جديد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في شمال العراق، تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية.

وتأتي العملية الأخيرة التي أطلق عليها "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020