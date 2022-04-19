لوبان تنفي الاتهامات المزعومة لها بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي

باريس - (د ب أ)

نفت الزعيمة القومية الفرنسية مارين لوبان اليوم الاثنين، المزاعم بأنها والعديد من أعضاء حزبها أساءوا استخدام مئات الآلاف من اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي، وذلك في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أقل من أسبوع على خوض الجولة الأخيرة من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقالت لوبان خلال وقفة لحملتها الانتخابية في نورماندي: "هذه الحيل القذرة من الاتحاد الأوروبي، قبل أيام قليلة من جولة الإعادة، أنا معتادة جدا عليها. وأنني أعترض على هذه الاتهامات بشكل واضح".

وأعلن مكتب المدعي العام أنه تلقى تقريرا يسرد تفاصيل لاتهامات بإساءة استغلال الأموال من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) في 11 مارس، وأنه ينظر فيه.

ونفى محامي لوبان، رودولف بوسلوت، ارتكاب موكلته أي مخالفات في مقابلة مع قناة "بي إف إم" التليفزيونية. ولم يتمكن المتحدث باسم لوبان من التعليق على الفور.

وكشف موقع التحقيقات الفرنسي ميديابارت لأول مرة عن وجود تقرير مكتب أولاف أمس الأول السبت.

ومن المقرر أن تواجه لوبان الرئيس إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في 24 أبريل.