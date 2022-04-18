Masrawy logo white

إعلان

البرلمان العربي يدين الإساءة للقرآن الكريم في السويد

02:14 م الإثنين 18 أبريل 2022
البرلمان العربي يدين الإساءة للقرآن الكريم في السويد

البرلمان العربي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - (د ب أ):

أدان البرلمان العربي إساءة بعض المتطرفين في السويد للقرآن الكريم بشكل متعمد، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، مشددا على رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة للإسلام ومقدسات الدين الإسلامي الحنيف، والتي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

وطالب البرلمان العربي ، في بيان صحفي اليوم الاثنين ، بـ"ضرورة سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام"، مشيرا في هذا السياق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتخصيص يوم سنوي (15 مارس من كل عام) لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وطالب البرلمان عقلاء الغرب ومفكريه بالتصدي للإساءة للدين الإسلامي الحنيف، مؤكدا أن "الإساءة إلى الإسلام والمعتقدات الدينية بشكل عام لا تخدم سوى أجندة المتطرفين الرافضين لقبول الآخر والتعايش معه".

وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات كافة.

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
البرلمان العربي الإساءة للقرآن الكريم السويد التحريض ضد المسلمين

الخبر التالى:

النواب الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي في عمان
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
موعد أذان المغرب.. موعد أذان المغرب.. ودعاء النبي عند الإفطار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا