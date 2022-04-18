البرلمان العربي يدين الإساءة للقرآن الكريم في السويد

القاهرة - (د ب أ):

أدان البرلمان العربي إساءة بعض المتطرفين في السويد للقرآن الكريم بشكل متعمد، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، مشددا على رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة للإسلام ومقدسات الدين الإسلامي الحنيف، والتي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

وطالب البرلمان العربي ، في بيان صحفي اليوم الاثنين ، بـ"ضرورة سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام"، مشيرا في هذا السياق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتخصيص يوم سنوي (15 مارس من كل عام) لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وطالب البرلمان عقلاء الغرب ومفكريه بالتصدي للإساءة للدين الإسلامي الحنيف، مؤكدا أن "الإساءة إلى الإسلام والمعتقدات الدينية بشكل عام لا تخدم سوى أجندة المتطرفين الرافضين لقبول الآخر والتعايش معه".

وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات كافة.