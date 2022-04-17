النمسا: بوتين أبلغني أن بلاده ستتعاون مع محققين دوليين بشأن أوكرانيا

موسكو - (أ ش أ):

قال مستشار النمسا كارل نيهامر، اليوم /الأحد/، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغه خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو، بأن روسيا ستتعاون مع محققين دوليين للتحقيق في ادعاءات الدول الغربية بوقوع جرائم حرب في أوكرانيا.

وأضاف نيهامر - في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية، أنه بعد الزيارة التي قام بها إلى أوكرانيا ومشاهدة آثار العملية العسكرية الروسية في كييف، توجه إلى روسيا وتحدث مع الرئيس الروسي بشأن الوضع هناك، لافتا إلى موافقة بوتين على التعاون مع المحققين الدوليين.

وكان المستشار النمساوي نيهامر قد عقد محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 11 أبريل الجاري، استغرقت نحو 90 دقيقة، ركزت على الأزمة في أوكرانيا، وإمدادات الطاقة إلى أوروبا.

وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.