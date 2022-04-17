Masrawy logo white

إعلان

رئيس الوزراء الفلسطيني: المسجد الأقصى حق للمسلمين ولا يمكن تقسيمه

03:31 م الأحد 17 أبريل 2022
رئيس الوزراء الفلسطيني: المسجد الأقصى حق للمسلمين ولا يمكن تقسيمه

المسجد الأقصى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

رام الله - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد أن المسجد الأقصى بكامل مساحته ملك وحق للمسلمين، ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن اشتية قوله، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، إن "حكومة (نفتالي) بينيت المتطرفة تريد تصدير أزمتها الداخلية على حساب شعبنا من خلال مضاعفة الاستيطان والاعتداءات على المسجد الأقصى والقتل والحصار، بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد المبارك".

من جهة ثانية، أكد اشتية أن قضية المعتقلين الفلسطينيين على رأس أولويات القيادة والرئيس محمود عباس، ولن تتخلى عن أي أسير أو أسيرة رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها .

وأثنى رئيس الوزراء على الصمود الأسطوري للحركة الأسيرة رغم كل ما تعانيه خلف القضبان من أوضاع معيشية وصحية وحياتية صعبة.

وأوضح أن القيادة تعمل على مستوى المنظمات الحقوقية والصليب الأحمر والأمم المتحدة للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
المسجد الأقصى محمد اشتية الأمم المتحدة إذاعة صوت فلسطين
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
موعد أذان مغرب.. الأحد 16 رمضان.. ودعاء الإفطار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا