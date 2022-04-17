بعد عودة العلاقات.. الكويت تتجه لفتح تأشيرات اللبنانيين

الكويت - (د ب أ)

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، في عددها الصادر اليوم الأحد، بأن وزارة الداخلية تتجه إلى إعادة فتح التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، بعد توقف دام نحو خمسة أشهر، وذلك مع عودة مياه العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، بما فيها الكويت، إلى مجاريها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية القول إن عودة السفيرين الكويتي والسعودي إلى لبنان مؤخرا لاستئناف نشاطهما تؤشر إلى انتهاء الأزمة التي نشبت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وأضافت المصادر أن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست على استعداد كامل لتلقي طلبات تأشيرات الجالية اللبنانية متى ما صدر القرار بإعادة فتحها مرة أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن عملية إعادة فتح جميع أنواع التأشيرات للبنانيين ستشمل في المرحلة الأولى فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وبعدها التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل، وذلك بعد مراجعة وتدقيق من قبل جهاز أمن الدولة قبل صدور أي نوع من أنواع التأشيرات، وهو الإجراء الذي كان متبعاً في السابق.