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زيلينسكي يهدد بالانسحاب من محادثات السلام بسبب ماريوبول

12:11 ص الأحد 17 أبريل 2022
زيلينسكي يهدد بالانسحاب من محادثات السلام بسبب ماريوبول

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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برلين - (د ب أ)

هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالانسحاب من مفاوضات السلام الجارية مع روسيا إذا قتلت القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع إخباري أوكراني تم نشره السبت: "ما يفعلونه الآن. يمكن أن يوقف أي شكل من أشكال التفاوض".

وذكر الرئيس الأوكراني: "هناك قوات متواجدة يكرههم (الروس) بلا شك، ولا أظن أنهم سيتركونهم يعيشون"، في إشارة إلى حقيقة أن العديد من المقاتلين المحاصرين في المدينة ضمن كتيبة "آزوف" التي يتألف معظمها من القوميين، التي كانت ميولهم اليمينية المتطرفة موضوعا لتقارير الإعلام الروسي على مدار أسابيع.

ويتحصن المقاتلون الأوكرانيون الباقون في مصنع "آزوفستال" للصلب، وأكد زيلينسكي أن السلطات الأوكرانية ما زالت على اتصال معهم.

ورفض زيلينسكي مجددا المطالب الروسية بأن تتنازل أوكرانيا عن ماريوبول لموسكو قائلا: "لا نقايض على مناطقنا وشعبنا"، مضيفا أن المفاوضات بين الجانبين ضرورية رغم ذلك من أجل إنهاء القتال والدفاع عن الدولة الأوكرانية.

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