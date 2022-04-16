مستشار البرهان: التوافق السياسي سيظل هدف القيادة في السودان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان العميد الطاهر ابوهاجة، أن التوافق السياسي سيظل هو هدف القيادة العليا في الدولة الذي تسعى له وتبذل الممكن وغير الممكن لأجل تحقيقه.

وقال أبو هاجة - في بيان صحفي مساء اليوم /السبت/ - إن حديث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أمس يعبر بجلاء عن جهد وصبر لا حدود له بذل ومازال يبذل من أجل وصول الفرقاء السودانيين لتوافق سياسي، والذي بلاشك يحتاج لتقديم تنازلات آنية ستكون مفيدة ومربحة وتُمثل رصيدا مثمرا على المدى الاستراتيجي وتعود بالنفع على التحول الديمقراطي بالسودان.

وأضاف ابوهاجة، أن التوافق السياسي درع حصين وقاعدة متينة لنجاح الانتقال الديمقراطي ويحتاج لعقل سياسي استراتيجي منضبط.

وطالب بأن يتحول المجتمع بكل كياناته وأجسامه وشبابه ولجان مقاومته إلى قوة فاعلة ذات دفع إيجابي بدلا أن تكون أداة لهدم وإعطاب التحول الديمقراطي.

وأشار أبوهاجة إلى أن روح خطاب البرهان أمس تقول إن التوافق هو إلتفاف وتجمع السودانيين بكل كياناتهم وهيئاتهم وأجسامهم وأحزابهم المختلفة حول الأفكار والنقاط والمبادئ والقضايا الوطنية التي لا خلاف عليها وتثبيتها ثم الاستمرار في الحوار حول القضايا المختلف حولها.

وأكد ضرورة اتفاق السودانيين حول قواسم مشتركة يمكن أن تشكل مفرداتها منصات انطلاق قابلة للتطور نحو حل سياسي ومن ثم صياغة وكتابة برامج ورؤى للتوافق السياسي الذي يؤمن ويضمن الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي والأمن القومي ويعبد الطريق أمام الحريات بكافة أشكالها.

وقال: "آن الآوان للبعد عن التعنت والإنكفاء على الذات الذي يعطل التوافق الوطني".

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد العمل على تهيئة المناخ للحوار في السودان.

وقال البرهان - أمس - إنه عقد اجتماعا مع السلطات القضائية لدراسة الوضع القانوني للمحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم، لافتا إلى أنه خلال يومين أو ثلاثة أيام سيتم إطلاق سراحهم.

وأوضح أنه وجه الأجهزة المختصة لمراجعة حالة الطوارئ والإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره، مما يساعد على تهيئة المناخ للحوار