إسرائيل ترفع الطوق الأمني المفروض على الضفة الغربية اعتبارًا من منتصف الليلة

رام الله - (أ ش أ):

قرر وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس، مساء اليوم السبت، عدم تمديد سريان الطوق الأمني الشامل طيلة أيام عيد الفصح "اليهودي" الأسبوع المقبل.

وبالتالي سيرفع هذا الطوق عن الضفة الغربية كما يُعاد فتح المعابر مع قطاع غزة عند انتصاف هذه الليلة.

ومع ذلك أكد جانتس - حسب هيئة البث الإسرائيلي - إن إسرائيل ستواصل العمل لضبط الأمن بشكل مُدقق مع الحفاظ على الاقتصاد الحر وحرية العبادة للجميع، على حد تعبيره.

وكان جانتس قرر فرض الطوق في ظل ورود انذارات حول نية جهات تنفيذ عمليات داخل اسرائيل خلال ايام عيد الفصح اليهودي.