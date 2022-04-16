Masrawy logo white

إعلان

إسرائيل ترفع الطوق الأمني المفروض على الضفة الغربية اعتبارًا من منتصف الليلة

11:14 م السبت 16 أبريل 2022
إسرائيل ترفع الطوق الأمني المفروض على الضفة الغربية اعتبارًا من منتصف الليلة

بيني جانتس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

رام الله - (أ ش أ):

قرر وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس، مساء اليوم السبت، عدم تمديد سريان الطوق الأمني الشامل طيلة أيام عيد الفصح "اليهودي" الأسبوع المقبل.

وبالتالي سيرفع هذا الطوق عن الضفة الغربية كما يُعاد فتح المعابر مع قطاع غزة عند انتصاف هذه الليلة.

ومع ذلك أكد جانتس - حسب هيئة البث الإسرائيلي - إن إسرائيل ستواصل العمل لضبط الأمن بشكل مُدقق مع الحفاظ على الاقتصاد الحر وحرية العبادة للجميع، على حد تعبيره.

وكان جانتس قرر فرض الطوق في ظل ورود انذارات حول نية جهات تنفيذ عمليات داخل اسرائيل خلال ايام عيد الفصح اليهودي.

هذا المحتوى من

Asha

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
بيني جانتس الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي عيد الفصح اليهودي

الخبر التالى:

جنوب أفريقيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى نحو 400 قتيل
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. الأهلي يهزم الرجاء بثنائية ويؤجل حسم التأهل لمواجهة العودة في المغرب
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا