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البرهان: نعمل على تهيئة المناخ للحوار في السودان

04:27 ص السبت 16 أبريل 2022
البرهان: نعمل على تهيئة المناخ للحوار في السودان

عبد-الفتاح-البرهان

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الخرطوم- (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، العمل على تهيئة المناخ للحوار في السودان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء أمس الجمعة، عن البرهان قوله: إنه عقد اجتماعا مع السلطات القضائية لدراسة الوضع القانوني للمحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم، لافتا إلى أنه خلال يومين أو ثلاثة أيام سيتم إطلاق سراحهم.

وأوضح أنه وجه الأجهزة المختصة لمراجعة حالة الطوارئ والإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره، مما يساعد على تهيئة المناخ للحوار.

وأضاف البرهان: "نسمع أحاديث عن وحدة قوى الثورة ونحن سعيدون بذلك لأنه يساعد على سرعة التوافق".

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