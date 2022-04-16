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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد أعمال العنف في القدس

04:23 ص السبت 16 أبريل 2022
الولايات المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد أعمال العنف في القدس

وزارة الخارجية الأمريكية

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واشنطن- (د ب أ):

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء تزايد أعمال العنف في الحرم الشريف في القدس.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان مساء الجمعة: "ندعو كافّة الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية والمحافظة على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف/جبل الهيكل. ونحثّ المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على التعاون للعمل من أجل خفض التوترات وضمان سلامة الجميع".

وأضاف البيان: "تتابع وزارة الخارجية عن كثب التطورات وستظلّ على اتصال وثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للسعي إلى تهدئة التوترات".

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