الولايات المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد أعمال العنف في القدس

واشنطن- (د ب أ):

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء تزايد أعمال العنف في الحرم الشريف في القدس.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان مساء الجمعة: "ندعو كافّة الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية والمحافظة على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف/جبل الهيكل. ونحثّ المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على التعاون للعمل من أجل خفض التوترات وضمان سلامة الجميع".

وأضاف البيان: "تتابع وزارة الخارجية عن كثب التطورات وستظلّ على اتصال وثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للسعي إلى تهدئة التوترات".