اليمن: ننسق مع مصر والأردن لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء

وكالات:

قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إنه يتم التنسيق مع مصر والأردن لبدء تشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء.

وقال الوزير اليمني، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة "انطلاقا من حرصها على التخفيف من معاناة ابناء شعبنا، وجهت الحكومة اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الأول للهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء، وقد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والأردن لبدء التشغيل".

انطلاقاً من حرصها على التخفيف من معاناة ابناء شعبنا،وجهت #الحكومة_اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الاول ل #الهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من والى #مطار_صنعاء وقد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والاردن لبدء التشغيل. pic.twitter.com/RVeKbIx0kV — Ahmed A. BinMubarak (@BinmubarakAhmed) April 15, 2022



ورحبت وزارة الخارجية المصرية بقرار إنشاء مجلس قيادة رئاسي فى اليمن، معتبرة أن تلك الخطوة تساهم فى عبور اليمن إلى بر الأمان.

وقالت الوزارة في بيان "تابعت جمهورية مصر العربية، باهتمام بالغ التطور الخاص بإنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".