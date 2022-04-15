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اليمن: ننسق مع مصر والأردن لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء

09:58 م الجمعة 15 أبريل 2022
اليمن: ننسق مع مصر والأردن لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء

أحمد عوض بن مبارك

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وكالات:
قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إنه يتم التنسيق مع مصر والأردن لبدء تشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء.
وقال الوزير اليمني، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة "انطلاقا من حرصها على التخفيف من معاناة ابناء شعبنا، وجهت الحكومة اليمنية الجهات الفنية منذ اليوم الأول للهدنة باستكمال كافة الإجراءات الداخلية لتشغيل رحلتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء، وقد تم التنسيق مع السلطات المعنية في مصر والأردن لبدء التشغيل".


ورحبت وزارة الخارجية المصرية بقرار إنشاء مجلس قيادة رئاسي فى اليمن، معتبرة أن تلك الخطوة تساهم فى عبور اليمن إلى بر الأمان.
وقالت الوزارة في بيان "تابعت جمهورية مصر العربية، باهتمام بالغ التطور الخاص بإنشاء مجلس قيادة رئاسي بالجمهورية اليمنية لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن الشقيق، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".

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