الهلال الأحمر: 224 إصابة في عموم فلسطين بينها 158 بالقدس

وكالات:

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 224 شخصا في عموم الأراضي الفلسطينية، بينها 158 في القدس، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقوبل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة، والاعتداء على المُصلين بداخله، واعتقال 400 مُعتكف منهم، إدانة واسعة في فلسطين.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن ما يحدث من اقتحام للمسجد الأقصى ودخول قوات الاحتلال إلى المسجد القبلي تطور خطير وتدنيس للمقدسات، وهو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو ردينة، أن المطلوب هو التدخل الفوري من كافة الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على المسجد الأقصى، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.