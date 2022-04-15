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بسبب الحرب في أوكرانيا.. مدينة ألمانية تلغي احتفالية بذكرى الحرب العالمية الثانية

05:35 م الجمعة 15 أبريل 2022
بسبب الحرب في أوكرانيا.. مدينة ألمانية تلغي احتفالية بذكرى الحرب العالمية الثانية

ألمانيا

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تورجاو- (د ب أ):
في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا، ألغت مدينة تورجاو الألمانية الاحتفال بالذكرى الـ 77 لالتقاء القوات الأمريكية والسوفيتية على نهر إلبه.

وقالت المدينة اليوم الجمعة: "الوضع الحالي والأحداث اليومية تجعل من المستحسن عدم عقد مثل هذا الاجتماع هذا العام". وشارك في فعاليات إحياء الذكرى العام الماضي في 25 أبريل ممثلون رسميون لأطراف الحرب في ذلك الوقت.

ومع ذلك، ليس من المستبعد وضع إكليل من الزهور بمبادرات فردية هذا العام على النصب التذكاري لالتقاء القوات الأمريكية والسوفيتية في تورجاو (شمال ولاية سكسونيا). وذكرت المدينة أنه بالإضافة إلى ذلك يدعو مؤتمر الأساقفة للكنيسة البروتستانتية في وسط ألمانيا لصلاة من أجل السلام عند عمود جسر إلبه السابق.

وخلال مراسم "يوم إلبه"، تحيي تورجاو كل عام ذكرى التقاء القوات الأمريكية والسوفيتية على جسر إليه المدمر في 25 أبريل 1945، ويعتبر هذا اللقاء رمزا لنهاية الحرب العالمية الثانية. وفي العامين الماضيين كان الاحتفال أصغر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة بسبب جائحة كورونا.

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