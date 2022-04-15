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الصين: لا أنباء عن ضحايا للزلزال الذي ضرب مقاطعة تشينغهاي

11:00 ص الجمعة 15 أبريل 2022
الصين: لا أنباء عن ضحايا للزلزال الذي ضرب مقاطعة تشينغهاي

زلزال - أرشيفية

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بكين- (أ ش أ):

قالت السلطات المحلية الصينية إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى صباح اليوم الجمعة بعدما ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة بمقياس ريختر مقاطعة تشينغهاي شمال غربي البلاد.

وأوضح مركز شبكات الزلازل الصيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن الزلزال ضرب مدينة دهلينغخا في تشينغهاي، وتم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 38.52 درجة شمالا وخط طول 97.33 درجة شرقا، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.

وأشار المركز إلى أنه لا توجد قرى في نطاق 20 كم من مركز الزلزال على ارتفاع 4560 مترا، والذي يقع على بعد حوالي 128 كم من منطقة دهلينغخا الحضرية و446 كم من عاصمة المقاطعة شينينغ.

وأضاف أن ما إجماليه 35 زلزالا بلغت قوتها فوق 3 درجات ضرب مناطق تقع على بعد 200 كيلومتر من مركز الزلزال في السنوات الخمس الماضية.

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