الأردن يدين اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى

عمان- (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الجمعة - أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، يعد انتهاكا صارخا، كما أنه تصرف مدان ومرفوض.

ودعا أبو الفول السلطات الإسرائيلية إلى إخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم فورا.. محذرا من مغبة هذا التصعيد الخطير، وحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وطالبها بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.