البحرين والسعودية يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية ومسيرة العمل الخليجي المشترك

المنامة - الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير خارجية البحرين، الدكتور عبداللطيف الزياني، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، في العاصمة السعودية، اليوم /الخميس/، مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون على جميع المستويات؛ بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين - مسيرة العمل الخليجي المشترك والجهود المبذولة لتعزيز جهود الدفع بالتعاون الخليجي المشترك إلى آفاق أشمل وأوسع تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس لمزيد من التكامل والترابط، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.