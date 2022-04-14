Masrawy logo white

إعلان

البحرين والسعودية يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية ومسيرة العمل الخليجي المشترك

11:58 م الخميس 14 أبريل 2022
البحرين والسعودية يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية ومسيرة العمل الخليجي المشترك

عبداللطيف الزياني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

المنامة - الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير خارجية البحرين، الدكتور عبداللطيف الزياني، مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود، في العاصمة السعودية، اليوم /الخميس/، مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون على جميع المستويات؛ بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين - مسيرة العمل الخليجي المشترك والجهود المبذولة لتعزيز جهود الدفع بالتعاون الخليجي المشترك إلى آفاق أشمل وأوسع تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس لمزيد من التكامل والترابط، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

Asha

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
عبداللطيف الزياني السعودية البحرين

الخبر التالى:

الجزائر لم تسجل أية حالة وفاة بكورونا لليوم الـ 22 وإصابتان جديدتان خلال 24 ساعة
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا