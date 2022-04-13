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استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

09:49 م الأربعاء 13 أبريل 2022
استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

جيش الاحتلال

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رام الله - (د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد فتى فلسطيني مساء الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن فتى يبلغ (14 عامًا) استشهد جراء إصابته بعيار ناري لدى اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة حوسان غرب بيت لحم واندلاع مواجهات فيها.

وكان فلسطيني يبلغ (34 عاماً) استشهد وأصيب 33 آخرون بالرصاص الحي والمطاط بينهم حالة حرجة، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة نابلس وبلدات بيتا وعوريف واللبن الشرقية.

وتشهد الضفة الغربية حوادث قتل شبه يومية لفلسطينيين منذ بداية الشهر الجاري، بالتزامن مع تصاعد هجمات مسلحة متفرقة داخل إسرائيل وعمليات طعن على حواجز عسكرية.

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