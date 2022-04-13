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السعودية تقدم مساعدات للاجئين من أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار

04:12 م الأربعاء 13 أبريل 2022
السعودية تقدم مساعدات للاجئين من أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار

الديوان الملكي السعودي

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الرياض- ( د ب أ ):
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء أنها ستقوم بتقديم مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بقيمة 10 ملايين دولار.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن " العاهل السعودي، وجَّه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة".
وأوضح المستشار بالديوان الملكي ، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن التوجيه يأتي امتدادًا لجهود المملكة الإنسانية في الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم.

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