رئيس وزراء سريلانكا يعرض عقد لقاء مع المتظاهرين المعتصمين قرب مكتب رئيس البلاد

كولومبو- (أ ش أ):

عرض رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا اليوم الأربعاء عقد لقاء مع المتظاهرين المعتصمين قرب مكتب الرئيس، مشيرا إلى أنه سيستمع لأفكارهم لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء إنه على استعداد للتحدث مع ممثلي المحتجين خارج مكتب الرئيس في العاصمة كولومبو.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن المتظاهرين يعتصمون لليوم الخامس للمطالبة باستقالة شقيق رئيس الوزراء الرئيس جوتابايا راجاباكسا حيث يلقون باللوم عليه ويحملوه مسئولية أسوأ وضع اقتصادي تشهده البلاد منذ عقود.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن المتظاهرين يطالبون أيضا هذه العائلة بالتخلي عن السلطة، متهمين إياها بالفساد وسوء الحكم.

وقد عانى السريلانكيون في الأشهر الأخيرة من نقص الوقود والغذاء وانقطاع التيار الكهربائي اليومي .. وقد أعلنت سريلانكا أمس (الثلاثاء) تعليق سداد الديون الخارجية بما في ذلك السندات والاقتراض من حكومة إلى أخرى في انتظار استكمال برنامج إعادة هيكلة القروض مع صندوق النقد الدولي.